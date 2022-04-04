高雄4/4零確診 清明連假多名外縣市確診者到高雄

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高雄市長陳其邁（中）4日下午在防疫記者會表示，高雄沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案。中央社記者蔡孟妤攝 111年4月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）中央流行疫情指揮中心今天原本公布高雄新增1例案24685，但高市府表示，案24685居住地在新北市、工作地在台北市，將重新歸為新北市案；另市府也公布多名外縣市個案在高雄足跡。

高雄市長陳其邁下午在防疫記者會表示，高雄今天沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，中央原將案24685歸為高雄，但後來再確認，案24685居住地在新北、工作地在台北，回高雄後接獲台北同事確診通知，採檢為陽性。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，案24685是高雄人，長期在北部居住、工作，4月1日深夜駕車回高雄，2日凌晨途經西螺休息站停留休息，2日下午5時多到好市多大順店，3日接獲通知台北有同事確診，案24685自己也感到有症狀，自行購買快篩檢測呈陽性，再轉介醫院PCR採檢為陽性，歸屬為新北市個案。

潘炤穎也公布多名外縣市個案清明連假在高雄的足跡，包括台北市案24399於4月1日參加墾丁台灣祭活動，搭高鐵129車次第12車廂自由座從台北到左營，再從高鐵左營站招呼計程車直達墾丁，主要接觸者為司機，司機PCR採檢為陰性。

另新北市案24682於4月1日搭高鐵回高雄，但遇到停電於高鐵台南站下車，改搭接駁車回左營；2日到美濃區世霸運動用品社及三民區方師傅點心坊、豪記石頭小火鍋；3日到早安美芝城三民鼎華店。案24682於2日出現症狀，3日就醫採檢確診，匡列接觸者22人，今早檢驗結果都呈陰性。

此外，還有新竹個案24790、24791、24792，是20多歲母親與2名2歲及7歲女兒，2日自行駕車到高雄，途中在國道三號新化休息站停留，其中24791於3日出現症狀，3人3日採檢後確診，目前匡列密切接觸者7人，檢驗結果陰性。

陳其邁說，北部愈來愈多找不到感染源、散發型的社區感染個案，要追查感染源似乎愈來愈困難，假期人流南北移動也會造成高雄社區傳播風險。（編輯：陳仁華）1110404

（高雄市政府提供）

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