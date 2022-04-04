20多歲男有慢性病史未打追加劑 染疫釀中度肺炎

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指揮中心4日公布，確診病例中新增一名中症患者，為有慢性病史的20多歲男性，未打追加劑，因染疫釀中度肺炎。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北4日電）國內本土COVID-19疫情未歇，指揮中心今天公布，確診病例中新增一名中症患者，為20多歲男性，有慢性病史，未打追加劑，因染疫釀中度肺炎，未住加護病房。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上公布，新增一例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土中重度以上個案，屬於中度肺炎，為20多歲本國籍男性，個案本身有慢性病史，已完整接種2劑COVID-19疫苗超過5個月。

陳時中說明，個案未接種追加劑疫苗，在3月29日出現呼吸困難、咳嗽等症狀，就醫診斷為肺炎且PCR採檢陽性確診，CT值為29.3，目前住院隔離，使用氧氣鼻管並接受瑞德西韋、抗生素等藥物治療中，未住加護病房。

據指揮中心統計，今年1月1日至4月3日本土病例共1713例，其中1709人為輕症或無症狀者、占比為99.77%，中重症及死亡個案共4人、占比為0.23%。中重症個案3人，年齡介於20多歲至70多歲，其中70多歲個案已解隔，死亡人數維持1人，為80多歲長者。

對於確診者而言，COVID-19抗病毒藥也是防止病情惡化為重症重要一環，針對輝瑞口服藥購買進度，陳時中表示，藥物採購持續洽談中，現在有擴大購買計畫，但加購多少須視保存期限，若效期較長就可以買比較多。

指揮中心統計，基隆小吃店群聚今天新增39例、新北中和社區群聚新增4例、三峽親友群聚新增18例、桃園電商工作室新增2例、桃園大潭電廠工程相關群聚新增1例、台中婚宴群聚新增7例確診、花蓮慈濟醫院群聚新增4例、桃園某舞蹈老師群聚新增6例，新通報疫調中52名。

國內本土疫情持續，仍以基隆小吃店群聚為單日新增個案來源大宗，基隆36萬人「類普篩」箭在弦上，指揮中心預估，約準備20萬人份的家用快篩，展開時間受關注。陳時中說，執行面交由基隆市政府執行，中央由醫福會執行長王必勝及防疫醫師參與相關會議。（編輯：管中維）1110404