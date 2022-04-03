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疫苗第3劑施打破5成 陳時中呼籲提高覆蓋率

2022/4/3 16:51
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（中央社記者余曉涵、陳婕翎台北3日電）指揮中心指揮官陳時中今天說，國內COVID-19疫苗第3劑覆蓋率已達50.72％，符合施打資格者也有破7成完成接種，雖然感染Omicron變異株病毒多數輕症，但對未施打疫苗的高齡者威脅仍大，鼓勵民眾儘快施打。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例連續3日都破百例，疫情升溫，疫苗覆蓋率受到關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中表示，2日COVID-19疫苗施打6萬5629劑，雖然不是很多，但已經是週六比較多的數目。

陳時中指出，目前疫苗第1劑涵蓋率為83.46％，第2劑為78.44％，基礎加強劑為0.82％，追加劑（第3劑）為50.72％，其中符合第3劑施打資格的施打率為71.2％。

由於第3劑涵蓋率已經突破5成，是否會再有鼓勵施打的措施，陳時中說，一直有在鼓勵，目前65歲以上有新台幣500元，還有很多地方政府都有加碼，像是台北、台中都有加碼措施。

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陳時中表示，現在施打第3劑有鼓勵費用或衛教產品，最重的是可以保護自己，雖然Omicron已經輕症化，但對高齡者，尤其未打疫苗者仍有很大威脅，重症跟死亡風險很高，「會再來想辦法」鼓勵，目前至少有500元到1000元獎勵，呼籲尚未接種的民眾趕快來打疫苗。

另外，陳時中也透露，未來會研議將有沒有施打疫苗納入自主健康管理或匡列的要求標準之一，其餘要看自主應變能力跟快篩等等，就會把匡列範圍放的比較小一點。（編輯：陳清芳）1110403

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