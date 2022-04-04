廖國棟助理確診Ct值低 立院同樓層者快篩或PCR陰性才能入院區

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立法院4日表示，廖國棟2位確診助理Ct值低，傳染風險高，位於立委研究大樓同樓層的立委及助理6日上班日前，應做PCR或快篩採檢，陰性才能進入。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北4日電）國民黨立委廖國棟助理確診，立法院今天表示，由於2位確診助理Ct值低，傳染風險高，位於立委研究大樓同樓層的立委及助理，於6日上班日前，應做PCR或快篩採檢，確定為陰性才能進入院區。

國民黨立委廖國棟辦公室有2名助理確診，由於現在正值開議期間，立法院也不敢大意，昨天已先依循可能足跡進行消毒，並對廖國棟辦公室所在的立委研究大樓進行清消。

立法院今天宣布，由於2位確診助理Ct值低，傳染風險高，要求位於立委研究大樓8樓同樓層的立委及助理，於6日清明連假後上班日前，應做PCR或快篩採檢，確定為陰性始得進入院區。

立法院也呼籲，自3月29日起，有進出立委研究大樓8樓的立委、助理、職員工、國會聯絡人、記者或其他訪賓，請做好自主健康管理，如有發燒、感冒等不適症狀，請速就醫並勿進入院區。

立法院表示，立委研究大樓於5日進行空調系統換氣作業，以增加空氣流通，避免病菌滯留，並建議各立委辦公室製作訪客登記簿，以利疫調管理。（編輯：蘇龍麒）1110404