更多編輯台推薦新聞：
無人機如幽靈奇襲戰場 將領：台灣應發展反制措施
政治

無人機如幽靈奇襲戰場 將領：台灣應發展反制措施

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情25/300

廖國棟助理確診Ct值低 立院同樓層者快篩或PCR陰性才能入院區

2022/4/4 13:59（4/4 15:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院4日表示，廖國棟2位確診助理Ct值低，傳染風險高，位於立委研究大樓同樓層的立委及助理6日上班日前，應做PCR或快篩採檢，陰性才能進入。（中央社檔案照片）
立法院4日表示，廖國棟2位確診助理Ct值低，傳染風險高，位於立委研究大樓同樓層的立委及助理6日上班日前，應做PCR或快篩採檢，陰性才能進入。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北4日電）國民黨立委廖國棟助理確診，立法院今天表示，由於2位確診助理Ct值低，傳染風險高，位於立委研究大樓同樓層的立委及助理，於6日上班日前，應做PCR或快篩採檢，確定為陰性才能進入院區。

國民黨立委廖國棟辦公室有2名助理確診，由於現在正值開議期間，立法院也不敢大意，昨天已先依循可能足跡進行消毒，並對廖國棟辦公室所在的立委研究大樓進行清消。

立法院今天宣布，由於2位確診助理Ct值低，傳染風險高，要求位於立委研究大樓8樓同樓層的立委及助理，於6日清明連假後上班日前，應做PCR或快篩採檢，確定為陰性始得進入院區。

立法院也呼籲，自3月29日起，有進出立委研究大樓8樓的立委、助理、職員工、國會聯絡人、記者或其他訪賓，請做好自主健康管理，如有發燒、感冒等不適症狀，請速就醫並勿進入院區。

立法院表示，立委研究大樓於5日進行空調系統換氣作業，以增加空氣流通，避免病菌滯留，並建議各立委辦公室製作訪客登記簿，以利疫調管理。（編輯：蘇龍麒）1110404

延伸閱讀
國民黨立委廖國棟助理確診 接觸者篩檢陰性國防部本部5人確診 126名接觸者返營前須PCR8確診者北市足跡 長春國賓、天母SOGO、好市多北投店入列
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀