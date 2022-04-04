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北市晚間公布6確診足跡 含立法院、餐廳、酒吧

2022/4/4 21:29（4/4 21:38 更新）
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（台北市衛生局提供）
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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市衛生局今天晚間公布6名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案足跡，包含麥當勞台北舊宗店、麵線傳奇、立法院、D Town by A Train酒吧等，提醒民眾注意。

台北市衛生局晚間第3度公布確診者足跡，含案23884、24535、24579、24582、24397、24398，皆為台北市個案。

衛生局指出，案23884曾到Music Together by Bunny實驗教室、福特九和汽車、麥當勞台北舊宗店、躍獅忠孝藥局；案24535曾到麵線傳奇、珍善美自助餐、阿弟熱炒店、鬍鬚張重慶北路店。

衛生局表示，案24579曾到過GYUU NIKU專門店；案24582曾到過鹿境早午餐、韓華園韓式中華料理八德店、D Town by A Train酒吧。

衛生局指出，案24397曾到過立法院、基督教新生命小組教會、尬鍋台式潮鍋台北西門店、海國音樂短期補習班、世界健身俱樂部台北統領店、麥當勞忠孝五店；案24398曾到過宴先韓式紫菜包飯台北東區店、陳陽鵝肉大王、Mo-Mo-Paradise 台北中山牧場、爭鮮迴轉壽司忠孝店、Happ. 小樹屋木棉及白梅分館。

衛生局提醒，曾造訪與確診者足跡相同場域的民眾加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7處社區採檢站採檢。（編輯：方沛清）1110404

（台北市衛生局提供）
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