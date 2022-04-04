新北確診者足跡 麥當勞、土城秀泰影城入列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心公布，國內4日新增275例COVID-19確診個案，分別為133例本土病例及境外移入142例。近日疫情延燒，日前有確診者足跡的新北市土城秀泰影城，在連假期間僅少量遊客造訪。中央社記者王騰毅攝 111年4月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、王鴻國新北4日電）新北市今天新增46例確診，有居隔採檢陽性28人、陰轉陽13人，實際新增5人。市府公布相關足跡，有麥當勞、秀泰影城、寶雅、好市多等，曾搭捷運、客運、公車和台鐵。

市長侯友宜下午在防疫應變會議指出，新北今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土病例46人，遍及中和等12個行政區，又以三峽區15人最多、三重區8人居次。

侯友宜表示，目前新北市列管中的居家隔離人數為4013人，今天可以解除隔離者有390人。

市府公布確診者新北市公共場所足跡，在3月28日至4月2日期間，分別到過三峽、土城、樹林、新莊、板橋等區小吃店、運動中心、麥當勞、秀泰影城、寶雅、好市多、家樂福、便利商店等地。

另包括台北捷運中和新蘆線、松山新店線及板南線，統聯客運、公車、台鐵等都有確診者足跡。（編輯：方沛清）1110404

（新北市政府提供）