花蓮新增3例確診 個案病毒量高4店停業2天清消

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮今天新增3例COVID-19確診者，分別是慈濟醫院精神科病房病人、消防局消防員和7-11超商員工，均有地緣和接觸史；因有個案病毒量高，衛生局強制有足跡的超商和餐廳共4店關店2天清消。

花蓮縣政府下午召開記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關訊息，衛生局長朱家祥說，新增的3例COVID-19確診病例，疫調結果都和外縣市確診者到花蓮旅遊團相關聯。

案24576是26歲消防員，Ct值29.1，疫調發現4月2日曾接送先前公布的案24221慈濟醫院急診室護理師就醫，且平時雙方有聯繫互動，很可能因而感染。

案24577是86歲女性，Ct值19.8，完成2劑AZ疫苗，因失智及精神疾病於3月28日到慈濟醫院身心科病房住院治療，與先前公布的確診案23877同病室而染疫，足跡僅在醫院內。

案24686是26歲的7-11便利超商慈濟門市男員工，因案24576在4月2日曾在7-11慈濟門市停留，足跡重疊。

朱家祥說，案24686的Ct值12.7，病毒量非常高，除了居隔21人之外，他所服務的慈濟門市及他曾去過的愛田門市、還有一家調酒館、美式餐廳須進行清消、然後靜置一天，這4家店家停業2天。

也因為7-11便利超商平時往來的人群眾多，朱家祥說，已發出3100封細胞簡訊，呼籲收到的民眾儘快到衛生福利部花蓮醫院篩檢。

花蓮慈濟醫院因為照護一名確診的外縣市2歲幼童案23740而導致院內感染，目前已有2醫師、3護理師先後確診；精神科病房已有4名病人接連確診，今天延伸出1名消防員及超商員工感染。（編輯：謝雅竹）1110404