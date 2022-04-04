彰縣公布確診者足跡傳染力低 未要求業者關門清消

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化縣衛生局公布確診者公共場所活動足跡，包括彰化市的阿章爌肉飯以及皇品牛肉麵中正店；衛生局指出，確診者Ct值大於30，傳染力低，因此未要求業者關門清消。

中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增275例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，分別為133例本土病例，及境外移入142例；另外，確診個案中無新增死亡病例。

彰化衛生局也公布確診者公共場所活動史，時間為4月2日，地點包括彰化市南郭路的阿章爌肉飯及彰化市中正路2段的皇品牛肉麵中正店。衛生局長葉彥伯接受中央社記者電訪時說，確診者來自北部，4月2日來到彰化遊玩品嘗小吃。

葉彥伯指出，由於確診者Ct值大於30，幾乎沒有傳染力，因此未要求店家關門進行清潔消毒，也沒有匡列接觸者，不過仍要提醒4月2日曾前往爌肉飯和牛肉麵店消費民眾，注意身體狀況。

葉彥伯說，病毒傳染力高，小吃業者工作時須戴上口罩，危險性較低，反而是民眾拿下口罩用餐，容易接觸到病毒，呼籲民眾用餐時離開座位就應戴上口罩，或以外帶取代內用，降低感染風險。（編輯：陳仁華）1110404