阿妹開唱現確診足跡 500餘人團隊快篩皆陰性

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（中央社記者王心妤台北8日電）歌后張惠妹（阿妹）今晚舉辦第6場ASMR演唱會，針對日前演唱會有確診足跡。500多人與張惠妹今天快篩結果都是陰性，由於取消張惠妹下台橋段，歌單也加入對唱互動更強的歌。

台北市衛生局今天公布確診者足跡，曾至歌手張惠妹演唱會的2名確診者足跡分別到了微風南京店橫濱牛排、西湖市場、藝苑美髮沙龍等。

演唱會主辦單位表示，每天演出前都進行消毒，且取消原訂樂手走下台與觀眾同歡、張惠妹到觀眾席上方懸吊高台演出。觀眾入場前須配合實名制、量體溫、紫外線除菌柱消毒等防疫措施，現場也有工作人員加強控管觀眾戴好口罩。若觀眾有疑慮開放當天現場退票，截至6點前申請退票共84張，但仍有200多名歌迷排隊等待。

張惠妹經紀人陳鎮川今天演唱會前受訪表示，團隊共花了新台幣15萬元購入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，但陳鎮川強調「大家安心就好了」。最後約500名團隊成員快篩結果都是陰性。

對於改掉張惠妹與樂手下台的橋段，陳鎮川透露會挑整歌單，改成與觀眾隔空互動性更強的歌，希望能彌補張惠妹不能走下台的遺憾。張惠妹在台上也呼籲觀眾隨時注意戴好口罩，歡迎觀眾以擺動手臂代替跳動。

張惠妹第一場開唱前就扭傷腳，因為紅色玫瑰表演服搭配鞋子太不適，今晚也會改動紅色玫瑰表演服。（編輯：方沛清）1110408