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張惠妹小巨蛋開唱還是震 里長至北市府抗議

2022/4/9 17:29（4/9 18:30 更新）
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歌后張惠妹（右）近日重返小巨蛋開唱，雖然禁止觀眾跳動，但附近居民稱仍有震動，9日至市府抗議。（圖取自facebook.com/emimusictaiwan）
歌后張惠妹（右）近日重返小巨蛋開唱，雖然禁止觀眾跳動，但附近居民稱仍有震動，9日至市府抗議。（圖取自facebook.com/emimusictaiwan）
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（中央社記者陳怡璇台北9日電）歌后張惠妹（阿妹）睽違7年重返台北小巨蛋，雖然禁止觀眾跳動，但週邊居民表示依然有震動，松山區中華里里長游吉興今率居民至北市府抗議，揚言若沒改善還會再來。

2015年張惠妹曾在台北小巨蛋舉辦「烏托邦」演唱會，唱到招牌歌「三天三夜」時，因觀眾跟著唱跳，遭附近居民投訴，台北小巨蛋之後規定場館活動分貝數超標就斷電開罰，被形容是「阿妹條款」。

此次阿妹重返小巨蛋開唱，台北市政府、台北小巨蛋及主辦單位特別增加減震措施，如音響以懸吊方式吊掛，調整低頻音量，B1鋪設木造地板吸震，並製作宣導影片、工作人員也在場內舉牌呼籲觀眾禁止跳動。

但週邊居民依舊抗議生活受到演唱會造成的震動影響，里長游吉興今率居民至北市府抗議，游太太還一度向來了解情況的副市長黃珊珊下跪陳情。

居民抱怨市府及主辦單位未遵守避震承諾，「人為地震好幾天」，演唱會還有好幾場，若是震動情況沒有改善，還會再來市府靜坐絕食。

負責台北小巨蛋營運的北捷公司副總經理楊秦恒在現場回應，這幾場演唱會監測下來，震動數據並沒有超標，可能是一些氣氛熱烈的橋段，觀眾站起來的動作多少有影響，會盡量柔性宣傳，讓影響降到最低，也將里民需求再次轉達主辦單位。（編輯：李亨山）1110409

張惠妹演唱會工作人員在場內舉牌呼籲觀眾以尖叫鼓掌代替跳動。（圖取自facebook.com/emimusictaiwan）
張惠妹演唱會工作人員在場內舉牌呼籲觀眾以尖叫鼓掌代替跳動。（圖取自facebook.com/emimusictaiwan）
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