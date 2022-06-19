大巨蛋被爆體育賽事1年才10場 北市府：持續談判

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北19日電）北市府將採包底抽成方式收取大巨蛋權利金，但遠雄投資執行計畫書被爆只規劃1年10場體育競賽，且契約未明訂體育競賽的最低場次。北市表示，後續將以48場為談判基礎。

大巨蛋因北市府與遠雄原訂定的契約中，未規定開發及營運權利金，等同遠雄可以無償使用大巨蛋土地，引發批評。

5月底台北市政府宣布，將以包底抽成方式收取大巨蛋權利金。國民黨北市議員游淑慧質疑遠雄的投資計畫書有問題，大巨蛋將不再作為職棒的比賽場地，並把棒球比賽的預估收入取消等爭議。

根據自由時報報導，遠雄的投資計畫書裡，體育競技類比賽1年只規劃10場，連北市府委託的財務顧問安侯企業管理公司都認為偏低。大巨蛋本意是提供優質室內運動場地，遠雄增加的卻是演唱會、音樂會等活動場次。

對此，台北文化體育園區（大巨蛋）籌備處副執行長陳世浩表示，與遠雄談分潤時，議題主軸就是分潤，遠雄提出1年10場體育競技時，北市先與遠雄簽合作備忘錄、確保權利金不失手，其他未來營運期間的、不需要立刻處理的事情之後再談。

陳世浩指出，北市府認定大巨蛋體育競技類比賽1年不只10場，所以後續議約會以安侯建議的48場下去談。外界可能認為，北市府明知這個場數不合理，為什麼還要簽備忘錄，但談判需把各議題分別聚焦來談，否則所有條件混雜在一起，雙方永遠不會有共識。

此外，大巨蛋因未按圖施工遭勒令停工5年，遠雄為此提出國賠訴訟，北市府以撤回訴訟作為議約條件，遠雄表示兩者應脫鉤，台北市長柯文哲不同意。外界也關注此事會不會讓北市府在後續議約上綁手綁腳。

陳世浩表示，國賠這件事的當事者不只有遠雄大巨蛋公司，還有遠雄營造公司，加上標的新台幣18億元金額太龐大，官司真打起來哪一方會贏、贏多少錢都還不知道，若把國賠金額與權利金等都綁在一起會有問題，國賠一事很難短時間敲定，大家得坐下來講清楚。

無黨籍台北市議員林亮君告訴中央社記者，遠雄先前在2011年投資執行計畫書，針對體育競技類比賽規劃占59%，演唱會等活動約占15%；後來因停工等因素，才又遞交2020年投資執行計畫書版本，但許多議員索資都拿不到，後來才知其內容調整幾乎完全相反，演唱會類活動調整高達約56%，體育競技類比賽則降至15%以下。

林亮君說，她得知新版內容感到相當震驚，因大巨蛋本身就是作為體育場館而興建，若是改作演唱會場館也須通過相關法規審查及核定，但遠雄也未做此動作。

另外，北市府為鼓勵遠雄多辦賽事還不計體育館營收，根本是本末倒置，代表遠雄起初就不想辦賽事。應該要求其回到正常場館使用，否則根本就是未幫市民爭取最好條件。

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國民黨北市議員王欣儀表示，大巨蛋起初就是要興建做為打棒球的場館，且因體育活動公益性質高，才附加規劃演唱會及商業設施等，沒想到柯市府當年主張打5大弊案，延宕8年浪費許多人力、財力及物力，如此結果無法接受。

王欣儀直批，這比零權利金方案更爛，市民需要的是一個可以遮風擋雨的體育場館，柯市府現在是無心市政，此案後續影響長久，誰決定就出來負責且應賠償所有損失，下會期審查預算將強力監督。（編輯：戴光育）1110619