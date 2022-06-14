大巨蛋權利金 議員質疑財務分析基礎與要求配套

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北14日電）北市府將採包底抽成方式收取大巨蛋權利金遭質疑太低，北市議員游淑慧還爆遠雄所提計畫書中竟不打算辦棒球賽，北市議員邱威傑說北市目前是倒虧，要求稽查配套。

台北市政府將以「包底抽成」方式收取大巨蛋權利金，若實際營收低於預估營收，分潤將以預估營收的0.6%計算；超過預估營收，超額部分將分為2個級距，20%以內以1%計算，20%以上以1.6%計算。

台北市長柯文哲昨天與今天至議會接受市政總質詢，皆被問到大巨蛋權利金問題。國民黨議員游淑慧昨天指出，修正的契約是由安侯企業管理公司依據遠雄在民國109年提出的投資計畫書，不只已歷時2年，而且沒有核定，憑什麼當財務分析的基礎。

游淑慧表示，這份投資計畫書不只建築工程費等灌水，裡面還提到大巨蛋不再作為職棒的比賽場地，並把棒球比賽的預估收入取消，痛批「大巨蛋蓋來幹嘛」。

無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）今天質詢指出，前朝光取得土地就花了140億元，市府說大巨蛋租金可以收到新台幣40億元，但北市要付地價稅，幾乎剛好與租金打平還得倒貼幾百萬，加上簽約前已經付出的成本，北市現在還倒虧1.1億元。

邱威傑表示，0.6%不能說是很高的數字，且企業要是做假帳，恐讓市府收不到權利金。

台北市副市長黃珊珊答詢表示，計算方式不是看淨利而是營收、不需查帳，從報稅資料就看得到，例如遠雄營收1000元北市就會收取6元。

邱威傑要求，大巨蛋除了要滿足安全與消防條件，市府還要定期檢討權利金機制、包底分潤後的稽查配套登記機制及違約懲罰措施等。對此，黃珊珊允諾之後議約會一起納入配套。

對此，台北市體育局以新聞稿回應，興建大巨蛋體育館最主要目的是要提供一個不受風雨影響的優質室內運動場地，但運動場館的經營不像一般商業活動會有高額利潤，甚至可能需貼錢。

體育局指出，北市府希望未來大巨蛋營運廠商盡量多舉辦運動賽事，自然得提供誘因，才將營收分潤的營業收入項目扣除舉辦運動賽事收入，充分合情合理。

體育局表示，北市府參考遠雄巨蛋公司109年提出的投資執行計畫書時，對於明顯不合理之處有修訂，而非照單全收。

體育局指出，大巨蛋100年投資執行計畫書概估的興建成本為260億元，但109年調高為365億元，遠雄巨蛋公司表示為受整體營建環境變動、原物料價格大幅調漲、基礎及專業人力欠缺等因素影響，以公共工程近年來常見的流標情形來看並非空穴來風。

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體育局表示，北市府委託安侯企業管理公司以遠雄巨蛋公司100年及109年的投資執行計畫書資料作為分析基礎，並比對市場公開資訊作為評估依據，研訂的營收分潤區間建議，是供市府作為與遠雄巨蛋公司溝通、協商的參考依據，並非絕對性要求，同時也不是像外界誤解的，稱建議區間中間值就是最合理的數字。

另外，安侯企業管理公司的評估報告也明確提出，由於大巨蛋開發案興建營運契約無權利金收取約定，協商權利金計收機制時，宜考量遠雄巨蛋公司繳交權利金後股東內部報酬率、銀行融資契約負債涵蓋比率，以及體育場館營運不易達到損益兩平的特性。（編輯：戴光育）1110614