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遠雄：大巨蛋一定可打棒球 將竭力符合球迷期待

2022/6/15 14:15（6/15 15:04 更新）
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圖為110年5月大巨蛋內部施工情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北15日電）台北市國民黨籍議員游淑慧日前指出，遠雄2020年的投資計畫書中，規劃大巨蛋不再作為職棒比賽場地，批評「大巨蛋蓋來幹嘛」；遠雄今天回應，「大巨蛋一定可以打棒球」，未來也會打職棒，巨蛋公司將竭力符合球迷期待。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，遠雄2020年版投資計畫書並無任何「規劃未來大巨蛋不再作為職業棒球比賽場地使用」的文字或用語。

他指出，2020年版投資計畫書就「棒球活動」也敘明：「將積極爭取中華職業棒球大聯盟進駐使用，初期以開幕賽、明星賽及季後總冠軍賽等為優先，並爭取增加季賽場次，長期以爭取職棒球隊作為主場地使用為目標」。

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楊舜欽表示，但在財務說明中，無法預估國內職業球團在大巨蛋舉辦例行賽事的意願，因此說明棒球賽事營收不再列入規劃作為職業棒球比賽場地，營收參數試算僅以國際賽、表演賽、聯盟冠軍賽、明星賽等非定期賽事，來作為試算基礎。

楊舜欽指出，在回饋金談判中，計畫營收是抽成的依據，所以檢討計畫書時，調整演唱會場次收入，博物館營運方式，由自營改列商鋪出租委外，因此上述變動並沒有更動原有承諾事項。（編輯：林興盟）1110615

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