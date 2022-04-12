張惠妹攻蛋振動值沒超標仍遭抗議 再開唱恐成絕響

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歌手張惠妹睽違7年重返台北小巨蛋開唱，舉辦ASMR世界巡迴演唱會，12日來到第9場，張惠妹幽默提醒歌迷要hold住情緒，否則「可能我再回來要7年喔！」（聲動娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）歌后張惠妹的ASMR巡迴演唱會今天來到第9場，雖然每場振動值都在規範內，仍引來抗議。張惠妹的經紀人陳鎮川說，若這樣還不能唱「三天三夜」，台北小巨蛋可能就不適合再來。

張惠妹（阿妹）2015年在台北小巨蛋舉辦演唱會，因歌迷跟著招牌歌曲「三天三夜」唱跳，引發周圍震動遭居民投訴，因而衍生小巨蛋場內振動值超過63dB就開罰，嚴重甚至將斷電中止演出的「阿妹條款」。

張惠妹睽違7年回到小巨蛋開唱，她不但在台上邀請觀眾成為「稻草人」，以腳不離地方式搖擺，也透過場邊各種標語和各種宣導方式，提醒大家「跳動禁止」、「尖叫鼓掌，代替跳動」。今天現場，張惠妹也再度提醒歌迷要穩住情緒，否則「可能我再回來要7年喔」。

儘管謹慎以待，這次演唱會還是引來里長抗議，甚至下跪陳情，台北市政府表示是台北小巨蛋地形缺陷，台北市長柯文哲更直言：「小巨蛋不適合演唱很嗨、要跳的演唱會，要唱『三天三夜』要另外找地方。」

今天演唱會開唱前，張惠妹的經紀人陳鎮川接受媒體訪問時說，目前每場演唱會振動值都沒超標，「振動值要在63dB內，但我們是58dB，連邊邊都不敢靠近。」甚至準時在晚上7時30分開唱，就是拚在10時30分前結束。

對於外界抗議，陳鎮川強調現場嚴格要求歌迷禁止跳動，但大家不可能完全不動，剩下幾場演唱會也不會刪除「三天三夜」。至於柯文哲說台北小巨蛋不適合唱「三天三夜」，陳鎮川也無奈回應：「我覺得那就不適合再回來小巨蛋了。」

另外近來因有粉絲確診、里長抗議等風波連連，張惠妹心情是否受影響，陳鎮川表示沒有，「她就是不管、不問、不聽，全權交給團隊處理，她看到留言就看過去就好，不然會更亂」。目前演唱會剩下場次，張惠妹依然不會下台和觀眾互動，以防疫為優先考量。（編輯：張芷瑄）1110412