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疫情16/300

台大醫院2人確診 院方：非新個案已通報並處理

2022/4/15 14:07（4/15 14:13 更新）
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台大醫院傳出2人員確診COVID-19，院方15日表示，2人研判在社區感染，先前已通報。（中央社檔案照片）
台大醫院傳出2人員確診COVID-19，院方15日表示，2人研判在社區感染，先前已通報。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江慧珺台北15日電）台大醫院傳出2人員確診COVID-19，院方今天表示，2人並非新確診個案，研判為在社區感染，非院內感染，先前也已通報，接觸者與環境採檢皆陰性，目前已清消處理完畢。

據蘋果新聞網報導，台大醫院近日相繼有2名人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），均為自我察覺身體不適、採檢後確診，但因接觸過的醫院同仁、病人及環境採檢全數陰性，所以研判感染源來自社區，非院內感染，2案並無關聯。

台大醫院今天證實此消息，2人分別為急診醫學部人員與麻醉部人員。院方接受媒體電話聯訪說，2人非今天新增確診個案，先前確診時就已依規定通報，所有接觸者擴大檢驗以及環境採檢，結果皆為陰性，研判為單一社區案件，非院內感染。

院方表示，因院內同仁健康監測強度高，如急診屬高風險單位，每週會例行採檢，若有確診個案很快會發現；目前也都已處理完畢並完成清消作業。

院方也強調，醫護人員並非故意染疫確診，不幸染疫也感到相當無奈，也盼外界保有空間，避免不必要的傷害。（編輯：陳政偉）1110415

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