宜蘭喜宴傳播鏈 縣府深夜發緊急通知籲親友返家

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宜蘭縣羅東鎮「晶園會館」婚宴傳播鏈已有15人確診，縣府14日深夜緊急發布通知，呼籲4月9日晚間6時，曾至「晶園會館」參加婚宴且還未做過PCR核酸檢測的民眾，請主動與當地衛生所聯繫，並立即返家隔離。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真111年4月15日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）宜蘭「晶園會館」婚宴傳播鏈已有15人確診，縣府昨天深夜緊急發布通知，呼籲4月9日晚間6時，曾至「晶園會館」參加婚宴且還未做過PCR核酸檢測的民眾，立即返家隔離。

宜蘭縣衛生局昨天發布新聞稿表示，宜蘭縣昨天新增15例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，其中2例已在13日公布，同時，縣府先行公布2例未有案號的個案，實際新增為15例。

縣府指出，新增15例中羅東「晶園會館」喜宴案占9例，包含案29823、案30150、案30151、案30439、案30440、案30442、案30693和案30694，其中一名是大洲派出所員警，另有一名尚未立案號的成功派出所員警不幸確診，這9例個案CT值介於12.6到15.2之間。

除警察確診外，縣府表示，還有1名消防員確診，但與羅東喜宴案無關，縣府也立即啟動相關應變措施，目前這名消防員尚未列案號，衛生局正在進行相關疫調。

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「晶園會館」喜宴傳播鏈累計已有15人染疫，衛生局昨天晚間10時許發布緊急通知，呼籲4月9日晚間6時，曾至「晶園會館」（宜蘭縣羅東鎮中山路2段48號）參加婚宴的民眾，且還未曾做過PCR檢測，請主動與當地衛生所聯繫，並立即返家隔離。

衛生局指出，返家過程中請配戴醫用口罩，並以自行開車、騎車或步行等方式儘速返回隔離地點，且不可搭乘大眾運輸工具。住家以1人1室為原則，後續將由衛生所協助聯絡安排採檢。（編輯：楊昭彥）1110415