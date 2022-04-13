宜蘭1員警疑參加喜宴後確診 派出所已清消

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宜蘭縣警察局三星警分局大洲派出所1名員警13日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所內其他11名員警快篩目前皆為陰性，PCR檢測結果則尚未出爐；派出所環境也全面加強清消。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年4月13日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）宜蘭縣警察局今天表示，三星警分局大洲派出所1名員警，疑似於9日參加喜宴後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所內其他11名員警快篩後都是陰性，派出所內已清消。

縣府下午表示，縣內新增傳播鏈，已有6人在9日晚間去過羅東晶園會館參加婚宴後感染。

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三星警分局晚間表示，初步調查，這名染疫的大洲派出所員警9日晚間也曾到晶園會館參加婚宴，今天確診。分局得知後，召回同辦公區域11名員警接受快篩，均呈陰性，另安排PCR檢測，結果尚未出爐。

警方指出，大洲派出所事後也立即清消，目前所內9名員警居家隔離，僅剩接觸風險較低的所長與另1名員警上班，當地轄區治安及交通維護工作，由臨近派出所支援，未影響受理案件。（編輯：方沛清）1110413