更多編輯台推薦新聞：
停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
苗栗以北7縣市大雨特報 鋒面影響北台灣轉涼
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情14/300

美國確診又見上升趨勢 大眾運輸口罩令延至5/3

2022/4/14 07:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）美國大眾運輸口罩令原訂18日解除，不過新型冠狀病毒Omicron亞型變異株BA.2快速擴散，全美確診數又見上升趨勢，疾管中心今天宣布，口罩令延長至5月3日，以評估確診升高影響。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速傳播，美國政府去年1月底頒布大眾運輸口罩令，要求民眾在搭乘飛機、輪船、火車、公車、地鐵或計程車期間全程配戴口罩。

口罩令迄今多次延長，原訂4月18日解除。但由於Omicron亞型變異株BA.2在美擴散，截至9日當週已占全美病例約86%，近期疫情又有升溫趨勢，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布口罩令再延長15天，至5月3日。

疾管中心表示，口罩令延長期間，專家會評估近期確診數上升，對包括住院、死亡等重症率與醫療系統量能有何潛在衝擊。

根據官方統計數據，自3月中以來，美國過去7天平均日增病例數一直維持在2萬多例左右，疫情明顯趨緩，但直到上週確診數又出現些微成長趨勢。截至4月11日，美國過去7天每天平均新增3萬496起確診。

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）上週接受美國全國公共電台（NPR）專訪時預測，在亞型變異株BA.2驅使下，美國未來確診數應該會如英國一樣顯著上升，秋天前應該會需要再施打第2劑追加劑。（編輯：郭中翰）1110414

延伸閱讀
抵禦Omicron 加州室內戴口罩延至2月中
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀