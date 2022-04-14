COVID-19全球最新情報 4/14

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（中央社台北14日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本新增逾5.7萬例確診，沖繩疫情居高不下；韓國疫情難成集體免疫，逾60歲施打第4劑疫苗。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間14日上午7時，全球至少618萬8457人染疫病逝，至少5億150萬3986人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

疫情指揮中心13日公布，新增933例確診，其中744例為本土病例，創史上新高，境外移入病例新增189例；新增3名中症、無死亡病例。

● 中國

中國國家衛健委13日通報，中國本土染疫人數增添2.7萬人，確診者和無症狀感染者集中在上海市。廣東省官方宣布，繼續新一輪核酸檢測，這波從未接受檢測者將不被允許前往超市、車站。

即便經過多輪篩檢與嚴格封控，上海的疫情未見緩解。據通報，新增本土確診病例1189例和無症狀感染者2萬5141例，總計達2萬6330例。

上海因疫情封城，有通行證的外送員躍為新貴。順豐同城旗下一名外送員日賺人民幣逾萬元，引發輿論批評發疫情財後，上海市監局13日要求電商平台制止外送員惡意加價，變相要求打賞。

據中國媒體報導，中國國務院決定將上海、廣州、成都、大連、蘇州、寧波、廈門與青島8個城市作為試點，鬆綁部分隔離政策，包含縮短入境人員隔離時間，已於4月11日正式啟動，為期4週。

● 香港

香港13日新增1272例確診，連續4天單日新增低於2000例。過去24小時又有62人染疫死亡，仍有9000名確診患者住院治療中。第五波疫情累計已有8735名確診患者離世，病死率提升至0.739%。

● 日本

日本疫情升溫，13日至少已新增逾5萬7000例確診病例。疫情最嚴峻的沖繩縣新增1656例，依舊居高不下。

東京都新增8253例確診病例，雖較上週三減少約400例，但截至13日為止7天平均每天新增7532.9例，是前一週的102.4%，呈現增加趨勢。13日另新增5例死亡病例。

日本首相岸田文雄13日說，雖然境內新增確診病例有增加趨勢，但專用病床使用率仍屬低水準，目前並非立即實施「防止蔓延等重點措施」必要狀況。

日本政府財務省13日表示，有關疫苗採購及包括配送到全境等費用，每劑疫苗平均花費約2700日圓（約新台幣622元）；至於支付給醫療機構的接種費用，每劑平均約花3700日圓。

● 韓國

韓國防疫當局13日表示，韓國境內估計難以達到讓疫情絕跡的集體免疫，在持續放寬防疫措施、恢復日常的同時，當局也將針對逾60歲高風險族群施打第4劑疫苗。

● 菲律賓

菲律賓衛生部13日宣布，食品暨藥物管理局已通過額外緊急使用授權，60歲以上長者、免疫功能低下者及第一線醫護人員將可接種第2劑加強劑。

菲國衛生部發布聲明表示，施打第1劑加強劑後至少4個月，才能接種第2劑加強劑。但中度和重度免疫功能低下患者可根據主治醫師評估，提前施打第2劑加強劑。

● 柬埔寨

由美國、日本、澳洲與印度組成的「四方安全對話」（Quad），於12日贈出首批疫苗，提供32萬5000劑給柬埔寨。

日本放送協會（NHK）報導，柬埔寨首都金邊於12日舉行捐贈疫苗紀念儀式，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）與四方安全對話成員4國駐柬埔寨大使等人出席。

※ 歐洲

● 希臘

希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）辦公室13日說，薩克拉洛普魯COVID-19檢測呈現陽性反應。薩克拉洛普魯的症狀輕微，正在居家隔離。

※ 美洲

● 美國

美國大眾運輸口罩令原訂18日解除，不過新型冠狀病毒Omicron亞型變異株BA.2快速擴散，全美確診數又見上升趨勢，疾管中心13日宣布，口罩令延長至5月3日，以評估確診升高影響。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、盧映孜）1110414