防疫保單掀下架改版潮 現售隔離最多賠4萬

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北13日電）疫情升溫及防疫政策變化下，產險業者陸續啟動防疫保單下架、改版，也因民眾搶搭投保末班車，多家產險公司網站「卡卡」。比較各產險網站，目前架上仍有販售的網路投保防疫險專案，最高隔離賠金額為新台幣4萬元。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，加上政府政策傾向「與疫情共存」，多家產險業者評估架上防疫保單設計情境已和目前防疫環境有落差，將陸續下架現有防疫保單、再上架新商品；金管會則保證，業者不會全部停售，僅會重新改版，民眾仍會有防疫保單可買。

根據中信產險官網公告，防疫保單「防疫新生活」因商品銷售達原設定風險胃納總額，為維護保戶權益與落實風險管理，今晚7時起已停止受理防疫保單。國泰產險「疫定平安」保單則在調整中。

富邦產險則指出，為控管巨災風險，每一張保險商品皆有設定銷售額度上限，若商品已達公司可承受風險胃納範圍臨界時，為落實公司風險管理政策與維持公司經營安全穩定，將評估調整銷售狀況。

目前富邦產險仍有多項防疫險保障供選擇，以富邦產險網路投保「疫網打盡2.0」專案內容為例，投保XXL計畫，年保費為801元，可享有法定傳染病隔離與就醫保障，也能填補疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷，即範圍涵蓋「防疫雙險」保障。

其中，外界最關注的確診和隔離補償金，根據富邦產險官網「疫網打盡2.0」XXL計畫，確診補償金為每次一萬元、隔離補償金為每次5000元。

明台產險說明，線下通路販售的「防疫の好險」方案二已在今天傍晚5時許下架。

和泰產險線下通路販售的「疫起挺你2.0」專案將自5月起下架商品，和泰產險指出，目前架上有眾多防疫商品組合，因公司希望調整為較簡單明瞭的商品內容、商品組合不必過多，因此有進行組合調整。

根據和泰產險官網，目前防疫保單網路投保「新疫點零補償型（B）」方案，年保費為614元，確診補償金為每次5萬元、隔離補償金為每次4萬元，為目前業界隔離補償最高的方案。

南山產險一般法定傳染病防疫險「金好意」則已在4月1日起停售。南山產險表示，公司將持續密切關注市場狀況，並會在整體評估後，進行商品策略調整與因應。

南山產險也指出，公司配合政府積極防疫政策，鼓勵大眾打疫苗防疫，目前仍有保障因打疫苗引起不良反應的疫苗險商品，針對業務員通路銷售的疫苗險有「金疫苗1.0」和「金疫苗2.0」專案，網路投保則有「愛注疫」專案。

因民眾今天大量湧入各產險公司網站投保，有產險業者表示，因新增投保件數過多，已近內部原先設定風險胃納量，正密切評估風險中。換言之，近日估將有更多現售保單陸續下架。（編輯：楊蘭軒）1110413