與疫情共存影響防疫保單？金管會：仍有商品可買

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（中央社記者謝方娪台北13日電）本土疫情再起，「與疫情共存」似成趨勢，外界憂心防疫保單恐掀停售潮。金管會保險局長施瓊華今天強調「外界可以放心」，即使有保單下架，業者會改版再上架新商品，民眾仍會有保單可買。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，不過多數皆為輕症，因疫情和防疫策略變化，多家產險業者已在評估下架防疫保單，外界憂心防疫保單恐再掀起一波停售潮。

施瓊華今天列席立法院財委會備詢，會前受訪指出，金管會統計至4月上旬，市面上還有80幾張防疫保單；若保單達風險管控量，業者會評估是否繼續販售，或因保單當初設計和現在防疫環境不同，業者會進行保單改版，「即使有保單停售，也會有新保單推出，各位可以放心，不會全部停售不賣」。

產險業者預估，因此波疫情再起，防疫保單會再掀起新一波理賠高峰，施瓊華強調，公司銷售商品本來就要負理賠責任，不能因擔心疫情就不賠，保險公司必須依有效契約約定內容履行保單責任。（編輯：張均懋）1110413