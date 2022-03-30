防疫保單前3月賣164萬件 理賠破5億元

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（中央社記者謝方娪台北30日電）本土疫情升溫，金管會統計，今年截至3月28日為止整體防疫保單熱賣164萬件、保費收入達新台幣10.49億元，累計理賠金額達5.61億元，其中主要為隔離型防疫保單理賠所致。

防疫保單主要分為一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2大類，前者主要是針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予保障，又以隔離型防疫保單最熱門；後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用給付。

金管會今天公布防疫保單最新業績概況，今年截至3月28日為止，整體防疫保單承保件數達164萬908件、保費收入合計10.49億元，理賠件數達1萬1114件、累計理賠金額達5.61億元。

若細看銷售類別，以一般法定傳染病防疫險銷售103萬6177件較熱賣，占比逾6成，保險業總計收下8.02億元的保費收入；疫苗險銷售則達60萬4731件，保費收入2.47億元。

從理賠面觀察，也是一般法定傳染病防疫險理賠金額占大宗，理賠件數達9741件、理賠金額達5.12億元，主要是各家產險公司先前推出隔離賠新台幣數千元至數萬元不等的防疫保單所致；疫苗險理賠件數1373件、合計理賠金額4923萬元。

因年初疫情升溫加上臺產熱賣逾400萬件的防疫保單到期，帶動民眾投保防疫保單需求升溫，今年前3月防疫保單熱度再起，平均每月有超過50萬件銷量，一舉重回去年9月防疫保單銷售水準，不過仍未達去年年中單月超過百萬件銷量的好成績。

今年1月新安東京海上產險推出隔離、確診各賠5萬元的防疫保單，一度掀起投保熱潮，因達公司風險胃納量，已在2月停售，新安產險預計今年將不會再推新款隔離型防疫保單。（編輯：黃國倫）1110330