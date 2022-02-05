隔離防疫保單熱賣 產險業者觀望2變數

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（中央社記者謝方娪台北5日電）因應COVID-19，產險業相應推出「防疫保單」，成為2021年產險市場一大熱賣商品，不過今年許多大型產險業者推出的防疫保單都不再大力主打隔離補償，業者坦言，疫情和防疫政策變化是牽動防疫保單規劃的2大變數。

去年市場最熱賣的防疫保單，是臺產一張保費新台幣500元、隔離就賠10萬元的防疫保單，由於理賠規則簡單、保費便宜，被外界稱為「防疫神單」，狂銷402萬件。如今臺產防疫保單已到期，除了和泰及新安產險，並未看見其他業者推出「類臺產」、單就隔離理賠的保單，連臺產都決定不再繼續賣「防疫神單」。

產險業主管坦言，民眾最愛隔離型防疫保單，但多家大型業者都在觀望，「疫情變化和防疫政策是牽動損率最大變數」；他指出，COVID-19變種病毒層出不窮，即使保單設計時已拿過去台灣發生的最嚴重情況擴大數倍作假設，仍可能出現超於原先保單估計的最嚴重情境，且政府防疫政策若有變動，例如針對單一個案擴大匡列隔離，也可能大幅影響保單損率。

截至去年12月31日為止，整體防疫保單賣了1291萬件，平均每2人就有1人投保防疫保單，保險業共有83.36億元保費收入入袋，整體理賠金額為24.26億元。防疫保單看似有利可圖，但以最熱賣的臺產隔離型防疫保單為例，業界推估扣除保單附加費用等支出，理賠件數早已超過保單損平點。

隨本土Omicron疫情升溫，防疫保單再起熱潮，據金管會統計，1月截至24日為止，防疫保單銷量達24.6萬件，日均銷量約1萬件，創下去年11月以來新高峰。不過根據產險業消息，目前多家業者都在看春節是否會讓這波疫情大幅升溫，即使有預計要推出新版防疫保單，多半規劃在春節後才要推出。

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另一名產險業主管說，「大家都在等這次春節長假對本土疫情的影響，再來評估合適時間點上架」，他也指出，恐怕很少業者敢再推單純就隔離理賠的防疫保單，多半會朝綜合型防疫保單規劃。

觀察大型產險業者近期主打的防疫保單網路投保專案，富邦產「疫網打盡2.0」XXL方案隔離補償定為5000元，國泰產「享平安防疫保障」隔離補償也定為5000元，相比去年推出的防疫保單隔離保額都在萬元以上，新商品皆大幅下修隔離補償，轉主打保障內容更加多元，例如法定傳染病住院日額給付或結合疫苗險保障等。（編輯：黃國倫）1110205