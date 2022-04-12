輕症居家照護 防疫保單理賠因應措施2週內完成

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指揮中心近日公布輕症居家照護指引，金管會保險局因應防疫政策變化，擬協調業者針對防疫保單的醫療等項目理賠認定從寬。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北12日電）中央流行疫情指揮中心公布輕症居家照護指引，金管會指出，已請保險業相關公會邀集業者參考最新指引，併同檢視防疫保單條款，待整合意見後，預計2週內完成防疫保單理賠因應措施。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，不過多數為輕症，指揮中心近日公布輕症居家照護指引，金管會保險局因應防疫政策變化，擬協調業者針對防疫保單的醫療等項目理賠認定從寬。

金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會指出，金管會已請保險業相關公會邀集保險業者參考輕症居家照護指引，並檢視防疫保單條款內容，在蒐集業者意見後，預計2週內會完成防疫保單理賠因應方案，提出一致性認定方式。

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金管會統計，截至今年4月11日，共19家保險業者推出防疫保單，目前尚有81張市售防疫保單。有產險主管坦言，因應防疫政策變化，不僅業者不敢再推隔離型防疫保單，現在市面上可見的防疫保單恐也會加速消失，畢竟先前設計防疫保單設定的背景模型，已和現在趨向和疫情共存的情況大不相同。

今年截至4月11日，一般法定傳染病防疫險承保件數為119萬件，保費收入為新台幣9.19億元；理賠件數達1.1萬件，理賠金額達5.59億元。另疫苗險承保件數為71萬件，保費收入達2.95億元；理賠件數為1588件，理賠金額達0.58億元。（編輯：楊蘭軒）1110412