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恩恩送醫反覆詢問個資 新北衛生局：需核對確認

2022/6/21 11:54（6/21 12:49 更新）
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恩恩案橫向錄音21日曝光，新北市衛生局表示，通報快篩陽或確診個案都須先在法傳系統核對，以便後續處理。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
恩恩案橫向錄音21日曝光，新北市衛生局表示，通報快篩陽或確診個案都須先在法傳系統核對，以便後續處理。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北21日電）恩恩送醫案橫向聯繫錄音今天曝光，各單位反覆確認病況、個資。新北市衛生局回應，快篩陽或確診都須先在法傳系統核對，以便依傳染病防治法處理；若偵辦有需要，會配合調查。

鏡週刊今天刊登「恩恩」送醫案的家屬報案、機關橫向聯繫的對話錄音，顯示恩恩媽媽報案孩子身體狀況不佳後，各單位反覆確認病童狀況、個資，中和衛生所電話總機轉接分機無法撥入。

錄音中，恩媽焦急等待甚至哽咽之際，即使告知恩恩病況不佳，有發紫斑，各單位仍在確認恩恩一家的篩檢狀況、是否PCR陽性、找醫院、確認病床，機關彼此確認個案資料。

新北市衛生局發出聲明，向外界再次說明立場。衛生局表示，若進線通報為快篩陽或確診個案，處理同仁都需先在中央法定傳染病系統輸入個資，以核對是否為確診或隔離個案，以便後續依傳染病防治法規定處理。

衛生局說，4月14日晚間，衛生局同仁接獲消防局來電通報，主動詢問個案狀況得知有出現紫斑症狀，立即連絡衛生福利部雙和醫院，調度專責病床安排收治；醫院回覆可收案後，便立即通知家屬及119送醫。

衛生局說，是依照當時中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交給中央流行疫情指揮中心。

至於中和衛生所、衛生局電話打不進去，衛生局說，4月14日當天新北確診360人、居隔人數高達1萬多人，是全國最多；依當時中央防疫規範，確診、接觸者的收治、疫調、匡列、居隔管理、採檢，都需要透過電話反覆聯繫多次；當時衛生局、衛生所電話量暴增，大家都在協助來電的需求。

衛生局說，撥入總機接往分機時，若分機佔線會自動跳轉其他分機，有可能跳轉非業務單位、下班無人接聽，也會因工作人員還在電話線上，打不進無法接聽。

衛生局表示，依照中央指引配合防疫，衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼，供各防疫單位橫向聯繫管道。

衛生局說，所有資料證據，包括錄音檔案，都已送交司法單位。只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外。（編輯：唐聲揚）1110621

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