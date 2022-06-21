恩恩爸爸指官僚殺人 新北消防局：送醫作業依中央指引

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北21日電）「恩恩」爸爸今天表示，送醫過程絕對是官僚殺人，他請教其他縣市消防局的作法，都是同步出車、同步聯絡，找到人聯絡好醫院；新北消防局說，相關作業都依中央指引。

鏡週刊今天刊登確診過世病童「恩恩」送醫案的橫向聯繫錄音檔，恩恩的父親林先生接受媒體影音聯訪時表示，電話錄音都聽不下去，各機關彼此相互轉給別人，當時病童昏迷求救，消防局只覺得是普通案件在處理，消防局回電給衛生局時，也沒有搞清楚「恩恩」昏迷，狀況不好已經發紫斑，還語氣輕佻。

林先生認為，「絕對是官僚殺人，他去過消防局兩次聆聽錄音檔，119勤務中心主任李宇松也講過2次，確診病患後送醫院可能的送醫問題；這段時間，他請教其他縣市消防局的作法，都是同步出車、同步聯絡、找到人聯絡好醫院。

新北消防局針對錄音檔內容回應表示，新北公衛單位執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關作業都依照中央頒布的指引，防疫送醫案件需衛生單位聯繫收治醫院後送。

消防局說，指引包括疾病管制署民國111年1月1日公告之「居家隔離檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管制措施」，及消防署110年6月1日函頒「消防機關因應嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒救護應變指引」。

消防局說，防疫派遣中心規模及功能，隨疫情發展調整，111年3月31日開始，市府消防局為因應衛生局啟動居家隔離的確診者，需後送至集中檢疫所收容，消防局成立防疫派遣中心，主要功能為負責調派防疫分隊，執行衛生局所通知的確診者送至「檢疫所」勤務。

消防局說，4月17及20日，中央指引調整COVID-19確診患者可直接由119派車送醫，不需經衛生單位指定醫院。同時，因應當時防疫案件和119電話量暴增，防疫派遣中心滾動擴大規模，增加119派車後聯繫收治醫院、派遣防疫計程車、未送醫者關懷及民眾諮詢等。

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至於林先生不滿指責，外縣市都同步出車，為何新北市要等消防局統一，其他各縣市也都很忙，消防局接多少通電話、出勤人數多少、不要空口說白話；消防局說，疫情期間，每天防疫及一般救護案件，平均500到700件之間，勤務量非常龐大。

消防局說，各醫院醫療量能緊繃，如果沒有找到收治醫院，將會發生救護車載著患者無處可去，甚至無車可派的窘境。消防人員願意接受司法單位必要的調查，沒有一個人例外。（編輯：李錫璋）1110621