綠：國民黨議員二度阻撓恩恩案專案報告 愧對市民

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北22日電）民進黨發言人黃彩玲今天說，國民黨新北市議員二度阻撓民進黨議員提案要求新北市長侯友宜做恩恩案專案報告，身負監督侯市府、為民喉舌職責的國民黨議員頻頻護航、包庇，愧對新北市民，應該對恩恩家屬公開致歉。

黃彩玲今天透過新聞稿表示，侯友宜花了整整一個月欺騙恩恩父親與全國民眾，只為掩蓋明顯的行政疏失，侯市府以各種理由推託，頻以「受限法規限制」不給恩恩爸關鍵音檔，甚至衛生局在第一時間，還對恩恩爸謊稱沒有錄音設備，結果在11個音檔曝光後，謊言被直接戳破，「請問國民黨議員，難道不用對一騙再騙的侯市府衛生局有任何究責嗎？」

黃彩玲說，為掩蓋真相，侯市府要求消防局基層人員冒著犯法的風險，上演假戲給恩恩爸看，國民黨議員自我閹割議員職權，任由侯市府欺騙恩恩爸，「國民黨議員們，還要隨侯市府一起掩蓋真相，繼續無視恩恩爸的需求嗎？」

黃彩玲指出，11個音檔證實侯友宜與侯市府因行政疏失而導致恩恩延誤送醫，侯友宜不解決問題，卻頻以「中央曾說無延誤送醫」當擋箭牌，指揮中心已說明「當初」衛福部長陳時中是從時序資訊來看，但也提到可能有需要檢討改進的地方，請侯友宜不要曲解中央規定誤導視聽，國民黨更不要試圖想甩鍋其他縣市圍魏救趙。

黃彩玲強調，恩恩的家屬只想要真相，只有真相能讓生者得到撫慰，也確保下個悲劇不再發生。11個音檔已經證實侯友宜、侯市府的行政疏失，但侯市府、國民黨議員卻一再迴避，甚至企圖引導為政治鬥爭，令人遺憾。

此外，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀、副書記長林楚茵、立委羅致政等人今天召開輿情回應記者會。

陳歐珀說，至今看不到新北市府有反省之意，而是不斷卸責，侯友宜連句道歉都沒有。

林楚茵指出，這起不幸事件從來就沒有藍綠，但從侯友宜到國民黨，讓它成為一起政治事件，希望侯友宜好好承認錯誤，才能避免不幸事件再發生。

羅致政表示，沒有人要苛責第一線的警消、衛生局人員，但侯友宜把第一線人員推到輿論的當頭，讓他們遭受各界質疑與批評，侯友宜保護的不是第一線人員，而是保護他溺愛的新北市政府衛生局長陳潤秋。（編輯：蘇志宗）1110622