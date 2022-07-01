恩恩爸爸：將請求1元國賠 讓司法找到真相

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）恩恩爸爸今天表示，新北市政府不願意公開、透明的檢討自己的錯誤，他只好採取法律行動，讓政府承認錯誤；他決定提出新台幣1元的國家賠償請求，讓司法找到真相。

中和區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診過世男童「恩恩」的父親林先生，今天凌晨在臉書Facebook貼文表示，經1個月苦苦追求真相，歷經新北市府百般刁難後，他仍無法拿到最關鍵的拼圖，也就是橫向通聯錄音（相關紀錄），對此，感到非常失望。

恩恩爸爸說，無法理解新北市府為何手握這麼大的公權力，卻不願意面對問題，解決問題，卻一再躲避問題，不願意拿出關鍵的證據，也不願意行政調查，不願意在議會提出專案報告。

林先生說，始終沒有要為難誰，只想政府誠實公開的面對錯誤與不幸，負起該負的責任，既然市府不願意公開、透明檢討自己的錯誤，只好採取法律行動，決定向政府提出國賠請求；他說，訴求金額為新台幣1元整，目的是透過司法手段幫他找到真相，也讓政府承認錯誤。

林先生說，錢不是重點，再多的錢喚不回恩恩的生命。採取司法行動，並不是針對辛苦執勤的基層公務人員，而是希望「政府」承認錯誤，「官員」要負起責任。他不願意恩恩就這樣不明不白走了，好像只是因為疫情才離開的。

恩恩爸爸說，不停的問自己，恩恩等了81分鐘的救護車，這不合理的事，發生在2022年的新北市，實在是讓人難以置信，也破壞市民對新北市緊急救護系統的信賴。也唯有得到真相，才能讓全家人的心得到平靜。

他說，盼望在得到真相後，相關政府單位才能夠深切的檢討改善，並確保未來不再發生類似悲劇，因為摯親摯愛的生命消逝，太痛了。

另外，稍早，他於6月30日深夜在政論節目中說，相信新北市府會提供調查報告資料給中央流行疫情指揮中心，但應該是簡單的資料。他不會放棄追求真相，若市府仍以推拖拉的態度面對中央，希望立法委員和法律條文，可以制衡與監督。他在監察院約詢時，也會將他與律師所整理的資料，提供給監察委員。（編輯：楊昭彥）1110701