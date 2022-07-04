羅致政不參選 侯友宜：最關心的不是誰選舉與否

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（中央社記者王鴻國新北4日電）民進黨立委羅致政3日宣布無意參選新北市長引外界關切，新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪時對此表示，「我最關心的不是誰選舉與否，擔心的是新北市未來整體的發展」。

侯友宜主持機場捷運泰山站北側第二出入口啟用典禮後接受媒體聯訪時，作以上表示。

侯友宜表示「我最關心的不是誰選舉與否，擔心的是新北市未來的整體發展」，他會努力繼續好好推動市政建設，好好做事，打拚認真做事，

媒體追問市府對恩恩事件是否會進行行政調查以還原事件的問題。侯友宜未正面答覆。他表示，會和市民站在一起，認真打拚做好市政，在新北11年（擔任副市長8年），有許多建設仍未做好，有很多工作仍需繼續挑戰，他一定會把工作做好。

羅致政3日宣布無意參選，讓許多綠營議員參選人都表示，選舉時程上有其急迫性，母雞遲遲未出現，小雞們都很急，盼黨中央能儘速定案，讓母雞能帶小雞向前衝，打贏選戰。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。恩恩父親日前為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄，事件引發外界關注多日。（編輯：方沛清）1110704