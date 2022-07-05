提交恩恩事件報告 侯友宜：中央有意見再說明

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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市衛生局昨晚提交中央恩恩事件報告，說明就醫過程時序及處置情形，市長侯友宜今天表示，「報告已經呈送給中央了，那等中央如果有相關的意見，我們會再做進一步的說明」。

新北市中和區2歲童恩恩染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治，恩恩父親尋找救護過程「消失的81分鐘」真相，引發各界關切。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥6月28日表示，為了給家屬清楚說明，指揮中心請新北市政府提供正式報告，還原事實經過。

衛生局依中央指示進行調查並完成「新北市中和區2歲男童就醫過程」報告，清楚就此一個案通報、就醫過程相關時序、處置進行說明，並以電子公文系統函覆給指揮中心。

侯友宜出席中和區十秀市民活動中心完工啟用典禮時接受媒體聯訪表示，「報告已經呈送給中央了，那等中央如果有相關意見，我們會再做進一步的說明」。

媒體追問是否有受到恩恩事件影響，他表示，「我全力地把市政做好，這是我一向的原則，從以前到現在就是努力把握當下，好好地為人民、為這個城市努力做事」。

媒體詢及是否競選連任，或是有規劃前國民黨主席江啟臣接班等問題。他表示，「其實，我這輩子心中只有一個計畫，就是好好的為國家人民努力做事、認真打拚」。

他對黨中央規劃8月底前提名參選新北市長人選等問題表示，黨中央的相關規劃，都給予尊重，他現在最在乎的是如何讓市民能夠過得更好的生活，所以一切以市政推動為主，全力以赴。（編輯：方沛清）1110705