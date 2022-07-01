恩恩爸要資料 指新北官員稱「你就去提告吧」

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡兒童恩恩父親今天說，很早前有新北市政府官員對他說「你就去提告吧」；提國家賠償主要是市府不願給關鍵橫向通聯紀錄，就以法律找真相。

恩恩爸爸接受媒體聯訪表示，透過新北市府消防局錄音檔可知8成全貌，不懂為何市府要「蓋牌」最後2、3成，只能透過法律救濟得到真相。新北市府衛生局與醫院間聯繫，衛生局或中和區衛生所始終無法清楚交代送醫當天傍晚「失聯55分鐘」，這是關鍵拼圖。

他說，多次以正當管道尋求資料被拒，確認市府不肯提供，這1個月「裝瘋賣傻、不理會」，新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋和消防局長黃德清都在說空話，沒實際作為或提供證據，只能走法律途徑討真相。

恩恩爸爸說，要求國賠新台幣1元不是為錢，錢也換不回恩恩生命，這象徵性意義是表達他追求真相決心。

民主進步黨籍新北市議員張志豪在社群網站臉書（Facebook）表示，全力支持恩恩爸爸法律行動。侯友宜至今未向家屬道歉，也不提供所有橫向聯繫資料，卻想方設法地掩飾真相，行政傲慢令人憤怒。

衛生局發言人高詩琪告訴中央社記者，衛生局與衛生福利部雙和醫院聯絡時間點及處置，已提供給恩恩爸爸，但衛生局沒錄音系統。

衛生局說，中和區衛生所也沒錄音系統；此外，聯繫恩恩送醫過程沒失聯，防疫公共衛生單位當時都在聯繫所有確診、居家隔離或疫情調查事項，電話打不進是電話滿載被占線。

侯友宜上午參加感恩防疫車隊電影播映會，接受媒體聯訪表示，保護市民是職責，每個生命離去他都要反省，這是他的責任，更要不斷檢討，以保護更多的人。（編輯：李明宗）1110701