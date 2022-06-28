指揮中心將請新北提正式報告 還原恩恩案事實

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北28日電）民進黨立委林楚茵公布並質疑「18：37恩恩已經在ICU病房全力救治」時序表，指揮中心今天說，經了解是指隔天4月15日，面對相關事證陸續揭露，將要求新北市府提正式報告。

新北市中和區兩歲童恩恩染疫亡，恩恩父親尋找救護過程「消失的81分鐘」真相，引發各界關切。林楚茵在臉書公布時序表示，「新北市政府提供給指揮中心的疫調資訊，這完全就是說謊！明明19：21才上救護車，為何會通報指揮中心18：37就在ICU救治？」

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中指出，4月15日媒體開始報導恩恩事件，當天晚上向新北市政府了解整個過程，當時新北市府表示4月14日傍晚6時37分醫院通報2歲男童確診個案，目前在加護病房ICU全力救治中，經了解此處的目前其實是指「4月15日」。

莊人祥表示，因製作記者會資料時整段貼上，才導致誤以為是指4月14日傍晚，但指揮官陳時中在4月16日記者會上，有關送醫時序說明，都是正確的。

莊人祥說，過程中都是和新北市政府透過通訊軟體LINE聯繫，查詢公文確實沒有收到此事件相關報告，而在4月16日記者會前，指揮中心並沒有拿到家屬跟衛生局通聯內容，指揮官陳時中只有時序部分，才會說「我們覺得沒有特別延誤的地方」。

面對整個後續相關事證陸續揭露，莊人祥表示，為了給家屬清楚說明，指揮中心將請新北市府提供正式報告，還原事實經過。（編輯：管中維）1110628

立委林楚茵在臉書發文指「新北市謊報送醫時間點」。（圖取自facebook.com/setchuyinlin）