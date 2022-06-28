恩恩爸曝衛生局副局長簡訊 質疑「忙在哪裡？」

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北28日電）恩恩爸深夜在臉書貼出衛生局副局長許朝程簡訊，曝出確診者送醫比例僅6.5%，卻一直喊忙，他問衛生局「到底忙在哪裡？」應把監視錄影及接線內容攤開來講。

新北市中和區兩歲童恩恩染疫亡，恩恩爸持續還原救護過程「消失的81分鐘」真相，他昨天深夜在臉書貼出吹哨者提供的許朝程傳給各醫院院長的簡訊內容。他從訊息看到兩點痛心的結論，許朝程強調「擔心病人延誤就醫治療再發生」、要求「當院內仍有專責空床時，衛生局人員請求收治時，不要拒絕」。

恩恩爸今天上午透過視訊接受媒體聯訪表示，從許朝程的簡訊內容就能得知，4月14日到17日平均確診者送醫比例約在6.5%，當下的時空背景，新北平均有300、400名確診者，然而新北衛生局及29區衛生所編制人員共有701人，想問中和區衛生所、衛生局為什麼找不到人；一定有重大疏失，這也是新北市府極力掩蓋的部分。

他表示，近來詢問獲得的回應都是重複說大家都很忙，但「到底忙在哪裡？」衛生所、衛生局應把監視錄影及接線內容、接了幾通電話、做了哪些事情，這些紀錄全都攤開來講，不能一直用很忙拖過去。

恩恩爸說，他從5月站出來，要的只是這81分鐘的真相，但新北市政府、消防局、衛生局都是遇到一個謊就用更大謊來圓，吹哨者戳破後，再用更大的謊，如果 謊說不下去就完全蓋住，新北市府掌握巨大公權力來對付他一個小老百姓，「好好認錯、道歉、說明有這麼困難嗎？」（編輯：唐聲揚）1110628