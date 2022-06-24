恩恩爸：新北消防局對血氧值說法 N次傷害家屬

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）恩恩的爸爸今晚表示，質疑恩恩送醫時的血氧值，是想釐清作為日後訴訟的重要依據，不知為何消防局說血氧值80，是恩恩媽媽提供的，且他家裡沒有血氧機，這說法造成家屬N次傷害。

恩恩爸爸在今晚電視政論節目表示，質疑血氧值的目的，是與律師在討論日後法律訴訟的重要依據；他是比對錄音檔內容與書面救護記錄表時，發現錄音檔提到血氧值80，但記錄表卻寫「無法量測」，彼此有落差才會質疑想釐清。

恩恩爸爸說，看到新北市府下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，消防局長黃德清說血氧80的數據是家屬提供消防員，這說法令他不解；因為自己家中沒有血氧機，且妻子不可能告訴救護員這個數據。

恩恩爸爸也在今天的臉書（Facebook）表示，對消防局的說法，感到很驚訝和憤怒。畢竟他老婆不具有護理背景，更不可能告訴救護員這個訊息（血氧值80）。

他說，相信消防救護員給予恩恩氧氣面罩，只是要消防局本部確認是否登載錯誤，重新更正救護紀錄為正確的版本即可。沒想到新北市消防局「竟然公然說謊，傷害基層消防弟兄的清白」。另外，讓他生氣的是誣賴他老婆，造成他們家第N次的傷害。

黃德清在24日的疫情說明時表示，將恩恩送醫的救護員抵達後，確實由恩恩媽媽告知恩恩血氧是80幾，在救護車送醫過程也是依家屬數據回報；但無論是到達時或救護車送醫時，血氧機實際都測不到恩恩的血氧值，故在記錄表填寫「無法量測」紀錄。

黃德清說，重點是救護人員到達現場時，發現恩恩的臉部發紫，因此立即給予氧氣治療；因當時救護員身穿隔離衣防護裝，沒有錄影裝備，救護員當時與病患家屬對話時，並沒有錄影。

消防局說，送醫過程的測量數據，都會以平板電腦輸入上傳雲端紀錄，所有的電子軌跡都有記錄，沒必要修改、也不能任意竄改，這些禁得起檢視；如果仍有疑義，也只能交給公正的司法單位釐清。（編輯：陳正健）1110624