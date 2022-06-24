傳恩恩案送醫時間點誤導中央 新北市：並未謊報

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確診病逝童「恩恩」事件風波延燒，有民代指稱新北市政府送交中央的「恩恩」送醫時序報告謊報時間點造成誤導；新北市衛生局長陳潤秋（圖）24日表示，提供中央的報告並未謊報，除已充分對「恩恩」爸爸說明，也禁得起檢視，期盼司法調查可釐清真相。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年6月24日

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）有立委質疑新北市府送交中央的「恩恩」送醫時序報告，謊報時間點造成誤導。新北市衛生局長陳潤秋今天對此表示，所提報告並未謊報；也向「恩恩」爸說明，並送交司法調查釐清。

新北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會下午舉行，記者提問，有立法委員質疑新北市政府謊報「恩恩」案送醫時間點，讓CDC（疾病管制署）誤以為沒有延誤就醫。

記者進一步提問，綠委爆料指稱4月16日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中拿到新北市府提供的資料，顯示送醫當晚6時37分「恩恩」已在ICU（加護病房）救治，但比對錄音檔譯文，「恩恩」是到當天晚間7時21分才上救護車。

對此，陳潤秋在說明會中指出，民代所指稱的這個時間點是錯誤的，無論是新北市提供給指揮中心或陳時中部長在4月16日記者會上公開說明的時序，都沒有當晚6時37分在ICU救治的時序。

陳潤秋表示，市府提供給中央及提供給「恩恩」爸爸的相關時序，包括報案時間、通聯內容、機關橫向聯繫與調度、「恩恩」救護送醫等時序與處置作為，除已充分對「恩恩」爸說明，也禁得起檢視，期盼司法調查可釐清真相。（編輯：戴光育）1110624