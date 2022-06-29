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恩恩送醫爭議
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中央索恩恩案調查報告 新北：整理資料後函覆

2022/6/29 13:55（7/1 09:16 更新）
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新北市長侯友宜（前左）29日主持市政會議後，與新聞局長張愛晶（前右）討論輿情，他接受聯訪表示，收到中央要求恩恩案報告的公文，就照規定辦理，把報告寫完整一點再交給中央。中央社記者黃旭昇新北攝 111年6月29日
新北市長侯友宜（前左）29日主持市政會議後，與新聞局長張愛晶（前右）討論輿情，他接受聯訪表示，收到中央要求恩恩案報告的公文，就照規定辦理，把報告寫完整一點再交給中央。中央社記者黃旭昇新北攝 111年6月29日
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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市政府衛生局今天下午表示，已經在28日下午收到中央疫情指揮中心來函，要求提供恩恩案的就醫過程調查報告，衛生局會將相關資料整理後，函覆給指揮中心。

新北市長侯友宜今天上午主持市政會議後接受聯訪，媒體詢問他，中央流行疫情指揮中心28日要求新北市提交恩恩事件的完整報告，目前有進度嗎，是否會給恩恩爸爸報告。

侯友宜說，等公文來了，就照規定辦理，市府將把整個報告寫完整一點，再交給中央。

記者追問，「那會給恩恩爸爸嗎？」侯友宜表示，「我想這是中央來函」。他也嘆口氣說，這段時間外面很多是是非非，市府能夠澄清的就盡量澄清，但是希望不要以訛傳訛。

侯友宜說，第一線基層同仁的工作已夠辛苦，現在還在疫情挑戰時刻，也請最辛苦的同仁，面對所有的疫情更團結做好防疫，一起加油。

衛生局告訴中央社記者，6月28下午已經收到中央疫情指揮中心來函，要求提供該確診病例的就醫過程調查報告，衛生局會將相關資料整理後函覆指揮中心。

消防局長黃德清告訴記者，這陣子也都對社會大眾說明恩恩送醫過程，會依據中央的來函要求項目，據實提出相關報告，交由衛生單位彙整。（編輯：李錫璋）1110629

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