新北辦確診亡法會 盼1427名逝者安息、家屬平安

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新北市政府17日在三重綜合體育館舉辦「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，市長侯友宜（前右）到場向家屬致意後默哀，並隨靈鷲山佛教基金會常存法師捻香祝禱、佛前大供及唱誦。中央社記者王鴻國攝 111年7月17日

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市府為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診亡者舉辦超薦祈福法會，新北市長侯友宜表示，為新北1427名確診亡者舉辦法會，希望能慰藉亡者的家屬，並讓往生者安息。

為替新北市1427名確診亡者超薦祈福，新北市政府今天在三重綜合體育館舉辦「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，侯友宜到場向家屬致意後默哀，並隨靈鷲山佛教基金會常存法師捻香祝禱、佛前大供及唱誦，場面莊嚴哀戚。

侯友宜致詞表示，在COVID-19疫情中，許多人失去了親情、友情、愛情，無法好好送走最親的人，這是難以彌補及彌平的傷痛，今天在觀世音菩薩得道的日子，特別為新北1427人亡者舉辦法會。

侯友宜歷經健康幼稚園火燒車事件喪子之痛及日前又遭逢母喪，他表示，在這場COVID-19疫情浩劫中，看到黑髮人送白髮人的不捨及白髮人送黑髮人的椎心之痛，「這些痛，我都曾經經歷過，這個痛我永遠不能忘」。

侯友宜說，希望大家要永遠記得及懷念最親的人，一輩子放在心中，希望大家一起面對未來，繼續往前走。

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對此，侯友宜表示，今天為1427名在疫情中往生者舉辦超渡法會，因為疫情過程中有些防疫規定，讓許多人措手不及，無法在人生最後一段路，好好送走最心愛的人，這些傷痛永遠留在家屬心中，舉辦法會，希望死者家屬的心能得到慰藉，讓生者平安、往生者安息。（編輯：戴光育）1110717