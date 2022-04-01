深夜請假洗衣引熱議 羅一鈞：第一線人員皆辛苦[影]

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北1日電）指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞深夜向指揮官陳時中請假返家洗衣掀熱議。羅一鈞今天說，盼勿聚焦他本身，很多第一線人員比他更晚下班，全力維護安全安心安定的環境。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天出席小英之友會並透露，羅一鈞晚上11時40分向他請假，原因竟然是必須回家洗衣服，再不洗就沒衣服穿了。陳時中表示，對羅一鈞感到抱歉也很心酸，「眼淚快流出來。」

民進黨立委羅致政昨晚在臉書（Facebook）貼出影片，掀起網路熱議。媒體今天在疫情記者會提及，知名電商網紅486先生（陳延昶）宣布要送洗衣機，詢問羅一鈞看法。

羅一鈞表示，謝謝民眾的好意，但認為有更多的人比他更需要洗衣機；他也強調，自己代表的是成千上百在第一線作戰的防疫人員。

羅一鈞說明，很多地方防疫人員的下班時間比他更晚，半夜還在收疫調資料，檢疫所、醫院醫護人員、防疫旅館或機場落地採檢人員都是24小時輪班。他認為，不用聚焦在他本身，大家都是盡力幫全民維護安全、安心且安定的環境。

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媒體追問，行政院長蘇貞昌今天受訪時被問及羅一鈞請假一事，蘇貞昌提及現在新婚有很高額的租金補貼甚是時候，請他考慮看看。對此羅一鈞僅說，「謝謝，我會再去了解。」

另明天起是清明連假，媒體詢問連假期間是否會召開疫情記者會，陳時中表示，若本土個案新增低於100例就不開，但若高於100例，代表可能有新的傳播鏈，就會召開記者會說明。（編輯：陳政偉）1110401