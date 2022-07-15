早上才知要接指揮官 王必勝平常心將全力以赴

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面對媒體詢問即將接任衛福部次長及防疫指揮官的心情，醫福會執行長王必勝（右）15日晚間表示，他早上才知道自己將接任這項職務，還沒空和家人討論，也沒有興奮情緒；無論面對什麼職位，他一直以來都全力以赴。左為將接任衛福部長的現任政務次長薛瑞元。中央社記者鄭清元攝 111年7月15日

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北15日電）防疫大將、醫福會執行長王必勝將接任衛福部次長兼防疫指揮官，他透露今天一早才知道這消息，還沒空和家人討論，也沒有興奮情緒，面對職務他一向都全力以赴。

行政院今天宣布，行政院長蘇貞昌已批准衛福部長陳時中辭呈，現任政務次長薛瑞元將接任衛福部長一職，衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝接政務次長兼防疫指揮官，兩人傍晚在衛福部召開記者會接受媒體聯訪。

面對媒體詢問即將接任衛福部次長及防疫指揮官的心情，王必勝說，他今早才知道自己將接任這項職務，還沒空和家人討論，也沒有興奮的情緒；無論面對什麼職位，他一直以來都全力以赴。

國內疫情延燒超過2年，外界好奇中央流行疫情指揮中心何時將降級開設，王必勝上任後又有哪些防疫政策規劃。

王必勝說，國內防疫面臨的挑戰很多，三言兩語很難說清楚，未來上任後會再向外界報告防疫政策規劃，也希望疫情可以早日趨緩、結束，讓民眾真正回到正常生活，至於防疫措施鬆綁期程，則要視疫情發展而定。

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行政院今天宣布特聘疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳為首席防疫顧問，王必勝說，未來張上淳將參加行政院防疫會議並給予指揮中心指導，相信他和張上淳會一如既往持續合作。

談到共同打拚2年的衛福部長陳時中，王必勝說：「他是我永遠的長官」，未來會按照薛瑞元的領導持續相關衛福及防疫工作；薛瑞元則指出，王必勝後續將繼續兼任醫福會執行長，等到適當時機再作安排。（編輯：陳政偉）1110715