本土疫情死亡降 境外移入激增454人且BA.5成主流

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北18日電）今天本土確診新增個案再度跌破2萬例，染疫死亡也降至近2個月的新低，但境外移入病例卻一口氣增454人，是今年以來新高，原因是程式修正而補登病例，但指揮中心觀察到境外流行的Omicron BA.5病毒株將成為主流。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午表示，今天新增1萬7549例本土個案，確診個案新增中重症86例（中症46例、重症40例），創2個月新低，其中48人死亡，則是5月25日以來新低；另境外移入病例新增454例。

針對今天境外移入病大量增加454人，周志浩解釋，因應7月14日檢疫措施調整，程式進行修正，導致部分病例無法登錄，昨天再次檢視病例時，才發現有些個案未涵蓋，累計3天補進454例，強調境外移入個案名單已全數掌握，後續也會根據規定隔離照護。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，據境外移入病例最新病毒基因定序結果，Omicron BA.4株占總檢出量的11.8%、BA.5株占75%，尤其BA.5呈壓倒性勝出，預估將成為歐美、亞洲新一波流行株，此現象也呈現在近期台灣境外移入趨勢，再過不久就會取代BA.2。

本土個案數明顯降低，各縣市單日新增病例只剩六都個案數破千，今天新增的48例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、47例具慢性病史、34例未接種3劑疫苗、27人從未接種疫苗，2人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，今年1月至7月17日，本土輕症、無症狀個案累計421萬4515例、占99.55%，中症累計1萬757例、占0.25%，重症累計8540例、占0.2%，其中死亡累計7371人。（編輯：陳清芳）1110718