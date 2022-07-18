更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒
國際

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展11/300
首頁 / 生活

本土疫情死亡降 境外移入激增454人且BA.5成主流

2022/7/18 16:27（7/18 16:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為桃園國際機場作業情形。（中央社檔案照片）
圖為桃園國際機場作業情形。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北18日電）今天本土確診新增個案再度跌破2萬例，染疫死亡也降至近2個月的新低，但境外移入病例卻一口氣增454人，是今年以來新高，原因是程式修正而補登病例，但指揮中心觀察到境外流行的Omicron BA.5病毒株將成為主流。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午表示，今天新增1萬7549例本土個案，確診個案新增中重症86例（中症46例、重症40例），創2個月新低，其中48人死亡，則是5月25日以來新低；另境外移入病例新增454例。

針對今天境外移入病大量增加454人，周志浩解釋，因應7月14日檢疫措施調整，程式進行修正，導致部分病例無法登錄，昨天再次檢視病例時，才發現有些個案未涵蓋，累計3天補進454例，強調境外移入個案名單已全數掌握，後續也會根據規定隔離照護。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，據境外移入病例最新病毒基因定序結果，Omicron BA.4株占總檢出量的11.8%、BA.5株占75%，尤其BA.5呈壓倒性勝出，預估將成為歐美、亞洲新一波流行株，此現象也呈現在近期台灣境外移入趨勢，再過不久就會取代BA.2。

本土個案數明顯降低，各縣市單日新增病例只剩六都個案數破千，今天新增的48例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、47例具慢性病史、34例未接種3劑疫苗、27人從未接種疫苗，2人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，今年1月至7月17日，本土輕症、無症狀個案累計421萬4515例、占99.55%，中症累計1萬757例、占0.25%，重症累計8540例、占0.2%，其中死亡累計7371人。（編輯：陳清芳）1110718

延伸閱讀
王必勝接防疫指揮官 盼穩健開放重返正常生活日本疫情快速擴散 前厚勞大臣估8月日增近40萬例四川成都發現新Omicron變異株序列 全市管控7天華郵：美國決定揮別疫情 BA.5變異株危機卻隱現
周志浩
輝瑞嬰幼兒疫苗採購洽談中 指揮中心加快腳步放寬邊境人數總額 蘇貞昌：請指揮中心規劃宣布
羅一鈞
回顧防疫900天 陳時中：沒累死三軍只累壞一鈞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
7/17本土2萬4196例 增73死、156例中重症