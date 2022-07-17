日本連3天增逾10萬例 東京連6天破萬例

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續快速擴散，今天全境新增10萬5584例確診病例，連續3天單日新增逾10萬例；東京新增1萬7790例，連續6天單日新增逾萬例。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時止，日本全境至少新增10萬5584例確診病例，連續3天逾10萬例。日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數1033萬5243例，包括3萬1615例死亡病例。

東京都今天新增1萬7790例確診病例，較上週日增加8308例，連續6天單日新增逾萬例，疫情持續快速擴散。

大阪府今天新增1萬804例確診病例，連續兩天單日新增逾萬例，至今累計病例數111萬6992例，包括5233例死亡病例。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增1833例確診病例，較上週日增加974例，連續16天高於上週同日。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增4165例確診病例，是疫情爆發以來首逾4000例，再創歷史新高紀錄，較上週日的2458例增加1707例，至今累計病例數29萬5943例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增452.72人染疫，沖繩縣以1433.29人連續114天高居日本各地之冠；島根縣以950.19人次之、熊本縣以874.65人排第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110717