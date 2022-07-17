睽違約2年4個月 日本新千歲機場重啟國際航線

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（中央社東京17日綜合外電報導）受COVID-19疫情影響停飛國際航線的日本北海道新千歲機場，今天在睽違約2年4個月正式重新開放國際航班起降，並在中午過後迎接首架來自韓國仁川機場的大韓航空航班。

日本共同社報導，負責營運新千歲機場的北海道機場公司社長蒲生猛說，將遵從國家政策，逐步穩健地迎接國際線旅客。

這架來自仁川機場的航機，共搭載日本返鄉旅客及商務客等56人；新千歲機場員工等約20人，在入境大廳拉起布條迎接這批來自韓國的入境旅客。

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北海道放送（HBC）報導，大韓航空日本地區本部長李碩雨說，韓國從7月底到8月中旬是暑假高峰，下週起就會有旅客來到北海道。

大韓航空在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前每天兩個航班往返新千歲機場及仁川機場，但從疫情爆發後的2020年起停飛；今天開始以每週兩個往返航班復飛，未來將視疫情發展及旅客需求等情況，來檢討是否增加航班。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110717