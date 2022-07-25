7/25本土1萬6921例 增53死、中重症81例【直播】

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北25日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增1萬6921例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，間隔86天新低，確診個案增中重症81例，其中53人死亡；另境外移入增206例。（編輯：管中維）1110725

影片來源：衛生福利部疾病管制署

以下為疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增17,127例COVID-19確定病例，分別為16,921例本土個案及206例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。



指揮中心表示，今日新增之16,921例本土病例，7,981例男性，8,931例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市（2,955例），臺中市（2,051例），桃園市（1,847例），高雄市（1,767例），臺北市（1,727例），臺南市（1,380例），彰化縣（830例），新竹縣（479例），苗栗縣（478例），屏東縣（452例），雲林縣（439例），宜蘭縣（361例），嘉義縣（337例），新竹市（336例），南投縣（324例），花蓮縣（309例），基隆市（237例），嘉義市（182例），臺東縣（171例），金門縣（125例），澎湖縣（118例），連江縣（16例）。



指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、35例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年6月1日至7月22日，死亡日期介於6月18日至7月23日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增206例境外移入個案中，111例男性，95例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，越南（5例）、泰國（3例）、美國（2例）、澳大利亞及菲律賓（各1例），另194例感染國家調查中。入境日期介於今年6月24日至7月24日。



指揮中心統計，截至目前國內累計14,570,302例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,115,573例排除），其中4,447,707例確診，分別為18,667例境外移入，4,428,986例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,649例COVID-19死亡病例，其中8,634例本土，個案居住縣市分布為新北市1,936例、臺北市1,008例、臺中市840例、高雄市784例、臺南市664例、桃園市647例、彰化縣508例、屏東縣355例、雲林縣255例、南投縣248例、基隆市204例、苗栗縣188例、嘉義縣182例、宜蘭縣172例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣132例、臺東縣116例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）