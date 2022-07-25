BA.4、BA.5擴散 澳洲染疫住院人數創新高

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（中央社雪梨25日綜合外電報導）具高度傳染力的Omicron BA.4、BA.5亞型變種病毒擴散、讓澳洲醫療量能日趨緊繃之際，官方數據顯示，澳洲感染COVID-19住院的人數今天來到約5450人，刷新先前紀錄。

染疫住院人數6月底開始攀升，因為BA.4與BA.5可逃脫透過疫苗或先前感染得到的免疫保護，以致染疫人數增加。部分專家表示，BA.5的感染力可能和麻疹一樣。

這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，澳洲染疫住院人數新高，刷新1月時創下的5390例紀錄。與此同時，單日死亡人數也在攀升，23日首次突破100例。

澳洲政府另表示，國內有1000多間安養中心爆發疫情。國防部長馬勒斯（Richard Marles）指出，由於多間安養中心人手短缺，國防部將增派支援人力，直到9月底為止。

澳洲正處嚴冬，在COVID-19疫情流行加上感冒病毒散布之際，當局建議室內也要配戴口罩，敦促國民接種疫苗追加劑，並鼓勵企業允許居家上班。

澳洲是全球COVID-19疫苗接種率最高的國家之一，16歲以上人口打滿兩劑者約占95%，但僅71%施打追加劑。

澳洲至今累計約913萬人染疫，1萬1181人病逝，較其他已開發經濟體低。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110725