7/26本土增2萬4790例 死亡中重症雙創70天新低

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北26日電）本土COVID-19個案今天回升至2萬多例，新增37例死亡和68例中重症皆是自5月17日以來最低，雙創70天新低；2名40多歲男性病逝，皆有慢性病，但無接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會說明，今天新增2萬4790例本土個案，較上週同期減少約2000例，下降11.8%，疫情持續緩步降低。確診個案新增中重症68例（中症32例、重症36例），其中37人死亡；另外，境外移入增281例。

今天新增37例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、28例未接種3劑疫苗。其中較年輕死亡個案為40多歲男性，2人都有癌症、中風等慢性病史，發病後2至3天，因肺炎等併發症、共病等原因過世，皆未接種任何一劑疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）病例，均無慢性病史，且未接種過疫苗。其中一名2歲男童無慢性病史，7月17日起出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹瀉、結膜紅等症狀。

羅一鈞說，個案在21日因持續腹痛、高燒至攝氏40度緊急送至急診，檢驗尿液，初步懷疑泌尿道感染，同時擔心有MIS-C可能性安排住院，由於23日全身出現紅疹、心跳過快，高度懷疑為MIS-C安排轉院，目前仍在一般病房治療中。

另一名個案為5歲男童無慢性病史，羅一鈞說明，個案6月19日確診，7月20日起出現高燒、腹瀉、食慾下降、結膜紅等症狀，7月23日至急診，診斷疑似MIS-C安排轉院至醫學中心，目前在一般病房接受藥物治療中。

國內12歲以下兒童重症累計120例，25例是腦炎、19名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、55例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有25人死亡，9例腦炎、4例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至7月25日，本土輕症、無症狀個案累計439萬4044例、占99.53%，中症累計1萬1261例、占0.26%，重症累計9078例、占0.21%，其中死亡累計7833人。（編輯：張雅淨）

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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