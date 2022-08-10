預估將有新一波疫情 指揮中心建議幼兒先打莫德納

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北10日電）各界關注輝瑞嬰幼兒疫苗採購進度，指揮中心指揮官王必勝今天說，未來到貨至打完3劑恐要到年底，既然預估會有新一波疫情，具體建議幼兒先打莫德納幼兒疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，為防範本土疫情危害孩子健康，嬰幼兒COVID-19疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心公布，昨天共1868人次接種莫德納嬰幼兒疫苗，累計11萬6381人次，占該年齡層14.7%。

有關6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗已完成簽約，預計採購190萬劑。王必勝表示，還在等廠商進貨，到貨時間可能落在8、9月，測試品昨天已送抵衛生福利部食品藥物管理署，對於未來縮短檢驗封緘時間有幫助，輝瑞目前正在和歐盟申請相關品管規範中，希望儘快解決，將持續追蹤進度。

指揮中心預估從輝瑞嬰幼兒疫苗抵台到3劑打完，大概要到12月或年底時。因此王必勝呼籲，既然預期有一波Omicron BA.5疫情會來，具體建議幼兒先打莫德納幼兒疫苗，可較快獲得完整保護力，觀察11萬多名幼兒接種狀況，看來都非常安全，建議家長儘快帶孩子施打。

此外，王必勝也呼籲符合接種第4劑者，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定等族群，應盡快接種。

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王必勝說，醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員，機構與社福照護系統相關工作人員，50歲至64歲成人，18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者，可自行評估施打第4劑。

據統計，昨天COVID-19疫苗接種2萬8034人次，目前為止累計接種5993萬8508人次，涵蓋率第1劑92.1%、第2劑86.1%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.6%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.3%），第2次追加劑接種率7.9%（65歲以上接種率31%）。（編輯：張芷瑄）1110810