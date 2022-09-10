台鐵號誌故障第3天原因找到了 抽換電纜搶修拚11日正常營運

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彰化縣大村鄉中正西路平交道故障，柵欄桿子一直呈放下狀態，警示燈號與聲響不斷，台鐵人員10日持續在鐵軌旁搶修設備。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年9月10日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）台鐵花壇站到員林站間號誌故障，平交道橫桿幾乎無法升起，台鐵仍在搶修、列車誤點，交通部次長胡湘麟今天到員林視察表示，員工與專家正在努力排除障礙，今天會努力解決。

交通部台灣鐵路管理局上午發布新聞稿表示，花壇站到員林站間號誌故障，經昨天至今天漏夜搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態；由於平交道橫桿幾乎無法升起、時好時壞，車輛無法往來，除路旁自助餐業者抱怨生意大受影響，甚至連消防局救護車也因此繞遠路。

交通部長王國材昨天在台北車站了解彰化路段發生的計軸器問題，今天則由交通部政務次長胡湘麟、台鐵局長杜微到員林火車站視察號誌搶修情形；原本有消息傳出胡湘麟等人會到大村鄉中正西路平交道實地了解搶修作業，媒體在場等候2個多小時，最後撲空。

胡湘麟視察後，下午在員林火車站接受媒體聯訪表示，台鐵請設備商西門子公司、業界專家到場協助，他也到機房了解設備線路檢查等作業，經他了解，計軸器訊號可能無法傳到現場，再回傳員林車站機房，經更換相關設備，有正常運行一段時間，後來又出狀況。

胡湘麟指出，可能有干擾影響訊號正常傳送，目前掌握干擾源來自中正西路平交道、擺塘巷平交道間區段，目前已運來相關檢查儀器，希望能在今天下午解決訊號傳送問題，但又發現新狀況是列車經過帶來電力迴流產生突波，這部分又與電力線有關，晚間營運時段後將詳細檢查，整體來說，希望今天下午解決平交道問題。

媒體進一步追問，是否明天才能整個完全恢復正常？胡湘麟表示，夜間將進一步執行電力線檢查，希望在明天開始營運前，解決這些不正常狀況，但關鍵還是在於今天下午、晚間的設備檢查作業，員工與專家正努力排除障礙，「不敢講明天」，但今天會很努力解決。

台鐵局長杜微表示，明天就是中秋收假疏運，會密切注意員林站、花壇站等區段列車運行情形，若附近車站旅客增加，將提早啟動與公路客運配合，讓旅客有適當方式可返家、返回工作崗位，而有關旅客搭車受延誤，台鐵局也有相關退費辦法，依規定辦理。

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台鐵局發布新聞稿表示，中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，遇列車通過時，迴流電流可能造成干擾，突波傳回機房，影響號誌系統不穩定而發生故障，正抽換這區段號誌電纜，換用遮蔽係數良好的電纜，並計畫在機房相關計軸器模組加強突波防護，目前已調集頻譜分析儀、示波器及突波吸收器，加強機櫃主件防護，相關工程預計今天完成。

台鐵局指出，這次故障截至10日中午12時，共計影響53列、合計延誤2831分、旅客9574人；次長胡湘麟指示台鐵局務必加速搶修，現場人員也要注意工作安全，也對於這次故障受影響旅客及民眾表達歉意。（編輯：黃世雅）1110910

台鐵彰化站公告，受花壇站到員林站間號誌故障影響，北上列車有延誤情形。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年9月10日

台鐵彰化路段平交道號誌8日發生故障仍在搶修，預估9日中午12時修復；圖為中秋連假第一天，民眾在台北車站搭乘台鐵列車。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日