台鐵號誌故障修2天歷來最久 清查不明雜散電流干擾來源

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台鐵彰化路段平交道號誌8日發生故障仍在搶修，2天內兩度修復後又出現異常，是台鐵歷來號誌故障修最久的一次；圖為台北車站9日搭乘台鐵列車民眾。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）台鐵彰化花壇與員林間號誌從8日上午無法正常運作，2天內兩度修復後又出現異常，是台鐵歷來號誌故障修最久的一次，台鐵表示，發現有不明雜散電流干擾系統，正逐一清查來源。

彰化縣大村鄉中正西路及慶安路等路口的平交道，8日上午發生故障，平交道柵欄不定時放下，汽機車要穿越平交道時看到柵欄升起又放下，不敢通行，列車也因此嚴重誤點，昨天近中午全面修復後，下午又異常，之後再修復，昨天深夜到今天凌晨再搶修，到上午系統仍不穩定。

台鐵電務處長周祖德今天接受中央社記者訪問說，這次號誌故障是歷來號誌嚴重故障事件之一，以往很快就排除，最久也是一天內就能修復，這次確切原因還不清楚，算是修最久。

根據台鐵的紀錄，民國96年七堵號誌故障，曾影響10萬名旅客，這次彰化路段號誌故障，到昨天收班影響達5萬8000多人，今天應該就破6萬人。

周祖德說，花壇與員林間號誌故障是計軸器無法偵測到列車訊息，基於安全，系統自動顯示有列車經過，造成平交道號誌無法正常顯示紅綠燈，但包括纜線、接地線及計軸器的電腦核心系統等零件已全部更新，號誌運作仍不穩定。

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周祖德說，目前發現有不明的雜散電流干擾計軸器，但干擾源從何而來還不清楚，正由系統廠商等專家，在號誌故障約6公里範圍內，逐一清查。

交通部長王國材昨天上午到台鐵了解彰化路段號誌故障修復情形，指示台鐵要做好平日的維修養護，並有備援系統。交通部次長胡湘麟與台鐵局長杜微今天上午也南下彰化，了解號誌故障原因清查狀況。（編輯：張芷瑄）1110910

中秋連假首日，交通部長王國材（前左）9日上午前往台北車站視察台鐵疏運情形。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日