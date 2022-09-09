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台鐵號誌中午修復下午又故障 2天影響逾5萬人
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台鐵號誌中午修復下午又故障 2天影響逾5萬人

2022/9/9 17:43（9/9 18:04 更新）
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圖為中秋連假第一天，民眾在台北車站搭乘台鐵列車。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
圖為中秋連假第一天，民眾在台北車站搭乘台鐵列車。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵彰化路段昨天上午計軸器發生問題，號誌故障，今天近中午才修復，下午又再故障，2天已影響逾5萬名旅客。台鐵說，原廠技師已赴現場處理，並再次對假期受影響旅客致歉。

彰化縣大村鄉中正西路及慶安路等路口的平交道，昨天上午7時20分發生故障，平交道柵欄不定時放下，汽機車要穿越平交道時看到柵欄升起又放下，不敢通行，列車也因此嚴重誤點。

台鐵說，號誌故障區間今天上午10時21分西正線、11時53分東正線分別修復，恢復正常行車。下午1時22分，東正線號誌又發生故障，並影響西正線號誌，為加速查修保障臨軌工作人員安全，自下午2時15分起，改採人工通信方式行車，維持雙線運轉。

台鐵表示，目前現場仍在持續調整計軸器模組，台鐵局副局長陳仕其及原廠技師也赴現場處理。另平交道也持續加派保全與路警維持交通安全。

台鐵統計，從昨天至今天下午4時30分，共影響194列次、約5萬345名旅客。

台鐵表示，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限1日。台鐵再次對中秋節連假期間受影響的旅客致歉。（編輯：屈享平）1110909

中秋連假首日，交通部長王國材（前左）9日上午前往台北車站視察台鐵疏運情形。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
中秋連假首日，交通部長王國材（前左）9日上午前往台北車站視察台鐵疏運情形。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
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