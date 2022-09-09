中秋連假首2日全台有陽光 中部以北早晚有涼意

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）今天是中秋節連續假期首日，中央氣象局預報，今明2天全台天氣舒適有陽光，中部以北及東北部早晚較有涼意。

氣象局說，今天白天各地大多都可以見到陽光；溫度方面，台灣附近吹東北風，各地低溫大多是攝氏22度、23度左右，尤其中部以北及東半部局部地區低溫為20度上下，早晚較有涼意，白天高溫各地普遍為31至33度，感受稍微溫暖一些。

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氣象局預測，明天白天各地大多為多雲到晴，感受溫暖舒適；中部以北及東北部天氣早晚稍涼，局部最低溫為20度左右，明晚至14日迎風面水氣較多，北部及東半部地區降雨機率增加，有局部短暫陣雨的機會。

氣象局提醒，受東北風影響，新竹至雲林、恆春半島沿海地區及澎湖易有較強陣風；未來幾天新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，在澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動要多留意。（編輯：郭諭儒）1110909